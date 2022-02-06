"الديمقراطية": القيادة أمام استحقاق وطني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، إن اجتماع المجلس المركزي سيكون محطة لمراجعة القرارات التي اتخذها المجلسان المركزي والوطني سابقا بشأن العلاقة مع الاحتلال.وأضاف رباح في حديث "لإذاعة صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن القيادة أمام استحقاق وطني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية لمواجهة مشاريع التهجير والاستيطان والترحيل وهدم البيوت.وشدد على الحاجة لتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وتحقيق الوحدة السياسية في الصف الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي والعربي لحقوقنا الوطنية وكفاحنا المشروع للخروج بموقف موحد نخاطب به العالم لإنهاء الاحتلال.