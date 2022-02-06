شؤون فلسطينية

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الكل الفلسطيني للتوحد خلف الخطوات التصعيدية التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضح اللواء أبو بكر أن السجون والمعتقلات تتجه نحو الانفجار الحقيقي، في ظل تنصل إدارة السجون والأجهزة العسكرية الإسرائيلية من التفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة، والمتعلقة بوقف الهجمات والعقوبات والتنكيل المتبع وبشكل متصاعد منذ عملية نفق الحرية في سجن جلبوع، لافتاً بأن السياسة الإسرائيلية المتبعة تستهدف كل تفاصيل الحياة اليومية داخل السجون والمعتقلات، وما يأتي في سياقها من جرائم طبية واعتداءات بالجملة، وبدون وجود أي أسباب حقيقية تستدعي ذلك.

وثمن أبو بكر استمرار الوحدة والتماسك في مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها من قبل الأسرى الإداريين، والتي تسير بشكل منظم ومنضبط، مما أعطى هذه الخطوة قوة حقيقية كونها تتم في هذا السياق، وتشمل كافة المعتقلين الاداريين، وهذا يعزز من أهمية وضرورة الخطوات الجماعية في مواجهة السياسات الإسرائيلية وإدارة السجون.

وأكد أن الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات بدأت اليوم بسلسلة خطوات تصعيدية اضافية، تتمثل في إغلاق العديد من السجون وإرجاع وجبات الطعام، وتم الإعلان عن حل كافة الهيئات التنظيمية داخل السجون والمعتقلات، إبتداءاً من يوم غد الاثنين، والذي سيكون بمثابة إعلان النفير العام.

أقوال اللواء أبو بكر جاءت خلال فعالية نظمتها الهيئة بالتعاون مع محافظة الخليل في مقر المحافظة، بحضور ومشاركة نائب رئيس الهيئة د. عبد القادر الخطيب، ومسؤول ملف الأسرى في أوروبا محمد أبو صالح، ومدير الهيئة في الخليل ابراهيم نجاجرة، ومدير المتابعة في وحدة الشكاوي محمود العريان، ومن المحافظة نائب المحافظ خالد دودين وطاقم من المحافظة.

من جانبه أكد دودين على أهمية هذه اللقاءات لأسرانا وعائلاتهم، مشيراً بأن محافظة الخليل تثمن هذا التواصل والتعاون بينها وبين الهيئة، فهذه القضية قضية الكل الفلسطيني، وعلينا أن نكون دائما على جهوزية تامة لخدمتهم وخدمة ذويهم.

وعرج الخطيب على ضرورة أن نكون على قدر من الأمانة، لافتاً بأن تكريم المناضلين والمضحين من أبجديات وأخلاقيات الشعب الفلسطيني، ومن السمات التي تضمن له البقاء والصمود في وجه هذا الاحتلال وأدواته.

وشدد الخطيب على أن الهيئة بكل مكاتبها ومكوناتها مسخرة في سبيل تذليل كل العقبات التي تجعلنا نؤدي مسؤولياتنا وواجبنا بكل صدق وإخلاص، لأن وجودنا مبني على أسس وطنية وإنسانية، ولن نتراخى طالما بقي الاحتلال على أرضنا، وطالما ندفع ثمن الحرية كل يوم من أعمار وأجساد أبنائنا.

واختتمت الفعالية بتقديم لمسة وفاء للشهيد سليمان الهذالين، وللمحررين الراحلين عيسى عبيدو، وبدران جابر، ومروان السلايمة، ومحمد عمر، وعبد الحكيم أبو سنينة، وتكريم المحرر محمد عمرو الذي أمضى 18 عاماً في سجون الإحتلال وتحرر قبل عدة أيام، ومحمد الشراونة وجهاد طنينه وتلفزيون فلسطين ومجلس قروي امريش، على تضامنهم الدائم مع أسرانا وأسيراتنا.








أخبار ذات صلة

14 حالة وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

14 حالة وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين- نابلس

الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين- نابلس

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

&#34;جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين&#34; تصدر بيانًا بعد قرار صرف 80% من المعاشات

"جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين" تصدر بيانًا بعد قرار صرف 80% من المعاشات

الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم

الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم

الاحتلال يقتحم مقر لجنة الزكاة في باب الرحمة ويستولي على حواسيب وملفات

الاحتلال يقتحم مقر لجنة الزكاة في باب الرحمة ويستولي على حواسيب وملفات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم

الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

أسرى (ريمون) و(نفحة) يقررون إغلاق الأقسام احتجاجًا على قرار تقليص مدة الفورة

أسرى (ريمون) و(نفحة) يقررون إغلاق الأقسام احتجاجًا على قرار تقليص مدة الفورة

منوعات

عمر كمال يصدم جمهوره بإقامة 10 حفلات له بأمريكا

عمر كمال يصدم جمهوره بإقامة 10 حفلات له بأمريكا

شاهد: الجمهور يهاجم مريم حسين بسبب ردة فعلها على الطفل ريان

شاهد: الجمهور يهاجم مريم حسين بسبب ردة فعلها على الطفل ريان

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل بالرقم 5 حول وفاة الطفل ريان

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل بالرقم 5 حول وفاة الطفل ريان

تعرف على حجم ثروة الفنانة أحلام الخيالية

تعرف على حجم ثروة الفنانة أحلام الخيالية

شاهد: إياد نصار يهاجم ويطلق دعوة لمواجهة &#34;الصيد في الماء العكر&#34;

شاهد: إياد نصار يهاجم ويطلق دعوة لمواجهة "الصيد في الماء العكر"

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تتسبب بصدمة لجمهورها بعد آخر ظهور لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تتسبب بصدمة لجمهورها بعد آخر ظهور لها

&#34;حاولت أصوت بس محدش لحق&#34;.. الفنانة بسمة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

"حاولت أصوت بس محدش لحق".. الفنانة بسمة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

بلفتة إنسانية جديدة.. شاهد كيف حقق تامر حسني أمنية هذا الطفل

بلفتة إنسانية جديدة.. شاهد كيف حقق تامر حسني أمنية هذا الطفل

ما حقيقة إجراء آيتن عامر عمليات تجميل؟

ما حقيقة إجراء آيتن عامر عمليات تجميل؟

فيفي عبده تحدث ضجة &#34;أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر&#34;

فيفي عبده تحدث ضجة "أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر"

عربي

الأردن: تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرق الإنقاذ تصل إلى الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها

فرق الإنقاذ تصل إلى الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها

رسمياً.. النائب العام المصري يتهم رجل أعمال بـ &#34;هتك عرض فتيات&#34;

رسمياً.. النائب العام المصري يتهم رجل أعمال بـ "هتك عرض فتيات"

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)