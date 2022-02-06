14 حالة وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأحد 6 فبراير 2022، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 314، بيت لحم 207، قلقيلية 93، نابلس 482، طوباس 89، سلفيت 102، الخليل 372، ضواحي القدس 75، رام الله والبيرة 484، جنين 195، أريحا والأغوار 73، قطاع غزة 1833".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 1177، بيت لحم 692، قلقيلية 108، نابلس 781، طوباس 87، سلفيت 71، الخليل 127، ضواحي القدس 220، رام الله والبيرة 604، جنين 379، أريحا والأغوار 324، قطاع غزة 310، مدينة القدس 2600".وسجلت 8 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في نابلس، حالتان في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 106 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 269 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.