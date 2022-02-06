الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين- نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة الناقورة شمال غرب نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال أعادت إغلاق البوابة، التي تشكل منفذا رئيسيا للمواطنين الذين يتنقلون بين محافظتي جنين ونابلس.وأضاف أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية، وجرى تحويل خط المرور عبر بلدة سبسطية باتجاه مدينة نابلس.يذكر أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المواطنين في البلدات والقرى الواقعة شمال غرب نابلس منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتعيق حركتهم.