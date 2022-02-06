مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

رام الله - دنيا الوطنتقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني بأحر التعازي والمواساة القلبية من والدي الطفل المغربي ريان، ومن المغرب الشقيق ملكًا، وحكومة، وشعبًا، بهذا المصاب الجلل الذي حسب أنفاس العالم أجمع على مدار 5 أيام .وقال مجدلاني: "إن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض اطفاله يوميا لظلم وقمع الاحتلال وتتعرض العائلات لفقدان ابنائها فإنها تدرك معنى ذلك ، وتتضامن مع عائلة الطفل ريان ، سائلا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه، وأبناء وطنه الصبر والسلوان".