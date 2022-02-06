"جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين" تصدر بيانًا بعد قرار صرف 80% من المعاشات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين بمحافظات غزة، بيانًا للرأي العام، بعد تأخر صرف معاشات المتقاعدين، وقرار صرف 80% من معاش المقاعدين عن الشهر الماضي.وقالت الجمعية: "نراقب باهتمام تأخير صرف معاشات المتقاعدين ونتواصل مع اخوتنا بمجلس ادارة الهيئة وقد وصلنا صوتنا لهم بقلقنا بتكرار تأخير صرف المعاشات وانه بعد الاتصال مع الأخوة تبين انه تقرر من ادارة الهيئة بصرف 80% معاشات المتقاعدين عن شهر كانون الثاني/ يناير".وأضافت الجمعية: "هيئة التقاعد الفلسطينية هيئة مستقلة لها استقلالها الاداري ولا تنفيذية مباشرة للحكومة بها وأن أموالها تعتبر أموال خاصة بالموظفين وأي مساس بهذه الأموال يعتبر مخالفه قانونية ودستورية".وذكرت أن "القانون ينص صراحة بأنه لا يجوز المساس أو الاستقطاع أي جزء من راتب الموظف إلا بموافقته خطياً، فما بالكم بالمتقاعدين الذين ليس لديهم علاقة بالسلك الحكومي ويأخذون معاشاتهم من أموالهم التراكمية على مدى حياتهم الوظيفية".وختمت الجمعية بيانها بالقول: "إلى راعي مسيرتنا سيادة الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه، أن يصدر تعليماته بعدم المساس بمدخرات واموال الموظفين المتقاعدين المدنيين الذين أفنوا حياتهم لخدمة الوطن والمجتمع".