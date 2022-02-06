شؤون فلسطينية

الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم

الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم
خردة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، لجنة شركات الخردة في قطاع غزة عن بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع القادم.

وقالت لجنة شركات الخردة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تم إبلاغها من اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع قبل أسبوعين بأنهم حصلوا على موافقة إسرائيلية لتركيب ماكينة لطحن البطاريات المستخدمة والتي تشكل عبئاً صحياً وبيئياً ومالياً في قطاع غزة.

وأضافت أنه سيتم تركيبها في غضون شهرين، لأنها تحتاج لبنية تحتية معقدة ستكون ملائمة للصحة والبيئة.

وتقدم أصحاب شركات الخردة في قطاع غزة للإدارة العامة والحدود، ممثلة باللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع بغزة بالشكر الجزيل على مجهوداتهم الجبارة التي يقدمونها للقطاع الخاص وخصوصا لتجار الخردة، حيث "نعتبرهم الجنود المجهولين بالميدان الذين يقدمون الخدمات دون كلل او ملل ويُشهد لهم بالشفافية و الاخلاق الحميدة".

كما أعرب أصحاب شركات الخردة، السلطة الفلسطينية على كل ما تقدمه لأهلنا في قطاع غزة عبر الإدارة العامة للمعابر والحدود.

ونوهت لجنة شركات الخردة في القطاع، بأنه منذ سنة 2000 لم يتم تصدير البطاريات المستخدمة من قطاع غزة للخارج حيث شكلت عبئاً صحياً و بيئياً على سكان قطاع غزة و"بحمد الله حصلنا أخيراً على الموافقة".

وقالت اللجنة: "هذا الإنجاز إنجاز عظيم يستحق الشكر عليه ونطمح أيضا في إنجازات أخرى في جميع المجالات سيما وأن حالنا في غزة لا يخفى على أحد ونحن بحاجة ماسة للمزيد في تصدير جميع منتوجاتنا وخصوصا المواد الغذائية للضفة الغربية وإسرائيل".




أخبار ذات صلة

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

14 حالة وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

14 حالة وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين- نابلس

الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين- نابلس

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

&#34;جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين&#34; تصدر بيانًا بعد قرار صرف 80% من المعاشات

"جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين" تصدر بيانًا بعد قرار صرف 80% من المعاشات

الاحتلال يقتحم مقر لجنة الزكاة في باب الرحمة ويستولي على حواسيب وملفات

الاحتلال يقتحم مقر لجنة الزكاة في باب الرحمة ويستولي على حواسيب وملفات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

مجدلاني: نعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان

الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم

الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

أسرى (ريمون) و(نفحة) يقررون إغلاق الأقسام احتجاجًا على قرار تقليص مدة الفورة

أسرى (ريمون) و(نفحة) يقررون إغلاق الأقسام احتجاجًا على قرار تقليص مدة الفورة

منوعات

عمر كمال يصدم جمهوره بإقامة 10 حفلات له بأمريكا

عمر كمال يصدم جمهوره بإقامة 10 حفلات له بأمريكا

شاهد: الجمهور يهاجم مريم حسين بسبب ردة فعلها على الطفل ريان

شاهد: الجمهور يهاجم مريم حسين بسبب ردة فعلها على الطفل ريان

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل بالرقم 5 حول وفاة الطفل ريان

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل بالرقم 5 حول وفاة الطفل ريان

تعرف على حجم ثروة الفنانة أحلام الخيالية

تعرف على حجم ثروة الفنانة أحلام الخيالية

شاهد: إياد نصار يهاجم ويطلق دعوة لمواجهة &#34;الصيد في الماء العكر&#34;

شاهد: إياد نصار يهاجم ويطلق دعوة لمواجهة "الصيد في الماء العكر"

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تتسبب بصدمة لجمهورها بعد آخر ظهور لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تتسبب بصدمة لجمهورها بعد آخر ظهور لها

&#34;حاولت أصوت بس محدش لحق&#34;.. الفنانة بسمة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

"حاولت أصوت بس محدش لحق".. الفنانة بسمة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

بلفتة إنسانية جديدة.. شاهد كيف حقق تامر حسني أمنية هذا الطفل

بلفتة إنسانية جديدة.. شاهد كيف حقق تامر حسني أمنية هذا الطفل

ما حقيقة إجراء آيتن عامر عمليات تجميل؟

ما حقيقة إجراء آيتن عامر عمليات تجميل؟

فيفي عبده تحدث ضجة &#34;أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر&#34;

فيفي عبده تحدث ضجة "أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر"

عربي

الأردن: تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرق الإنقاذ تصل إلى الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها

فرق الإنقاذ تصل إلى الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها

رسمياً.. النائب العام المصري يتهم رجل أعمال بـ &#34;هتك عرض فتيات&#34;

رسمياً.. النائب العام المصري يتهم رجل أعمال بـ "هتك عرض فتيات"

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)