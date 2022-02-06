الأسبوع القادم.. بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، لجنة شركات الخردة في قطاع غزة عن بدء تشغيل الماكينة الثانية لطحن الحديد الخردة بمعبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع القادم.





وقالت لجنة شركات الخردة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تم إبلاغها من اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع قبل أسبوعين بأنهم حصلوا على موافقة إسرائيلية لتركيب ماكينة لطحن البطاريات المستخدمة والتي تشكل عبئاً صحياً وبيئياً ومالياً في قطاع غزة.





وأضافت أنه سيتم تركيبها في غضون شهرين، لأنها تحتاج لبنية تحتية معقدة ستكون ملائمة للصحة والبيئة.





وتقدم أصحاب شركات الخردة في قطاع غزة للإدارة العامة والحدود، ممثلة باللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع بغزة بالشكر الجزيل على مجهوداتهم الجبارة التي يقدمونها للقطاع الخاص وخصوصا لتجار الخردة، حيث "نعتبرهم الجنود المجهولين بالميدان الذين يقدمون الخدمات دون كلل او ملل ويُشهد لهم بالشفافية و الاخلاق الحميدة".





كما أعرب أصحاب شركات الخردة، السلطة الفلسطينية على كل ما تقدمه لأهلنا في قطاع غزة عبر الإدارة العامة للمعابر والحدود.





ونوهت لجنة شركات الخردة في القطاع، بأنه منذ سنة 2000 لم يتم تصدير البطاريات المستخدمة من قطاع غزة للخارج حيث شكلت عبئاً صحياً و بيئياً على سكان قطاع غزة و"بحمد الله حصلنا أخيراً على الموافقة".





وقالت اللجنة: "هذا الإنجاز إنجاز عظيم يستحق الشكر عليه ونطمح أيضا في إنجازات أخرى في جميع المجالات سيما وأن حالنا في غزة لا يخفى على أحد ونحن بحاجة ماسة للمزيد في تصدير جميع منتوجاتنا وخصوصا المواد الغذائية للضفة الغربية وإسرائيل".













رام الله - دنيا الوطن