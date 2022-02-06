روسيا: أكثر من 180 الف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية زيادة قياسية جديدة لعدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغت 180071 إصابة، كذلك سجلت 661 حالة وفاة.وأعلن المركز الروسي لمكافحة الفيروس عن تماثل 59583 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، وإيواء 12749 مصابا بالفيروس في المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (21448)، تليها العاصمة موسكو (18856)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (10443).ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الأحد، سجلت روسيا 12 مليونا و810118 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الجائحة، تعافى منها 10 ملايين و569271 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين من جراء الفيروس 335414 شخصا حتى الآن.