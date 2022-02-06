الصحة بغزة تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتوقعت وزارة الصحة بغزة، أن تكون ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، مع توقع المزيد من الإصابات والوفيات.وقالت الوزارة، إن: القطاع يشهد عنفوان الموجة الرابعة وغالبية الإصابات بمتحور أوميكرون شديد الانتشار .وأضافت الوزارة في الايجاز الصحفي لوزارة الصحة حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة الاحد، بتسجيل زيادة مضطردة في حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة التي تحتاج الى رعاية صحية مما قد يشكل ضغط شديد على المنظومة الصحية.وأكدت أن خلية الازمة في وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لتعزيز المنظومة الصحية وزيادة السعة السريرية والطواقم الصحية لمواجهة أي طارئ مجتمل مع زيادة الاصابات خلال الموجة الرابعة.وشددت على أنه يجب على كل مواطن المساهمة في السيطرة على هذه الموجة العنيفة من خلال الإسراع في تلقي التطعيم فهو الخيار الأمثل والانجح للتقليل من حدوث المضاعفات والوفياتوأهابت بكل مواطن تظهر عليه الاعراض التوجه فورا الى مراكز الفحص المنتشرة في قطاع غزة وان يعزل نفسه منزليا لمدة 5 ايام اذا ثبتت اصابته لضمان منع انتقال العدوى للاخرين.وأوضحت الوزارة أن 90 % من الحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات هم من غير المطعمين وخاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.وشددت على أن 95 % من الوفيات خلال هذه الموجة هم من غير المطعمين وخاصة من كبار السن وذوي الامراض المزمنةولفتت إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 مستمرة في المدارس الإعدادية الحكومية والاونروا لذا نهيب بالإباء والامهات الإسراع في وقاية أبنائهم بالتطعيم.