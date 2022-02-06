أبو سيف: عقد المجلس المركزي ضرورة وطنية حفاظًا على مؤسسات منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، عاطف أبو سيف إن: عقد المجلس المركزي ضرورة وطنية وإن الدورة الحالية التي ستعقد اليوم تحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها قضيتنا الوطنية.واكد أبو سيف إن "لا" الكبيرة لا يجب أن تكون لمقاطعة المجلس، إذ أن "لا" الحقيقة" هي تلك التي تقولها القيادة الفلسطينية بكل جرأة في وجه كل مشاريع تصفية القضية والتي كان آخرها صفقة القرن والوقوف في وجه ترامب ومخططاته.وأضاف أبو سيف أن: المشاركة في المجلس واجب وطني فالحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير وتفعليها يأتي من خلال النقاش والفعل المشترك وليس المقاطعة. وإن مسيرة شعبنا شهدت الكثير من اللحظات التي قرر البعض الانتظار والوقوف جانباً وفي نهاية المطاف فإن الشرعية الوطنية لمجلس ولمقرارته تاريخياً اكتسبت من إرادة شعبنا.وشدد أبوسيف أن الباب سيظل دائماً مفتوحاً امام من يريد أو يلتحق بإرادة شعبه ويكون جزءاً من الإجماع الوطني إذ أن المجلس سيظل بيت الكل الفلسطيني ونريد أن نرى الجميع داخله.