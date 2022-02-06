دولي

ليبرمان يعتزم طرح رزمة من التسهيلات الضريبية قريبًا

ليبرمان يعتزم طرح رزمة من التسهيلات الضريبية قريبًا
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه سيعرض يوم الأربعاء المقبل وخلال الشهر القادم، رزمة من التسهيلات الضريبية وغيرها؛ وفق ما أوردته قناة (كان).

وأرجع ليبرمان سبب عدول شركات الغذاء عن رفع أسعار منتجاتها إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب الضغط الجماهيري.

وقال ليبرمان: إن وضع غلاء المعيشة في إسرائيل جيد مقارنة مع دول العالم، مشيرًا إلى أن حجم التضخم المالي في إسرائيل يبلغ نصف ما هو عليه في دول شبيهة بها وأدنى مما هو في الولايات المتحدة وألمانيا.

وتابع وزير المالية أن إسرائيل في عام 2022 تمر بحالة اقتصادية جيدة، ونسبة النمو فيها تفوق تلك التي في دول الغرب.

وأكد ليبرمان أن هدفه هو تعزيز مكانة الطبقات الوسطى التي تتحمل معظم عبء الضرائب.

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