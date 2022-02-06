هيئة الأسرى: الحركة الاسيرة تعلن النفير العام بسجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن إدارة سجن الاحتلال تراجعت عن التفاهمات التي أبرمت بعد عملية نفق الحرية، التي وقعت العام الماضي بعدما تمكن 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع.وأشارت الهيئة في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن"، إلى أن ادارة السجون تفرض عقوبات جديدة على الأسرى التي تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها.وفي السياق، أكدت الهيئة، أن الحركة الأسيرة بكل أطيافها، أعلنت النفير العام، حيث ستقوم الهيئات التنظيمية بحل نفسها يوم غد الاثنين الموافق 07/02/2022.