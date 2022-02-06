غزة: 8 حالات وفاة و1833 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح يوم الأحد، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 5040 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1833 إصابة جديدة بالفيروس.وأضافت أنه تم تسجيل 310 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 217768 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 24677 حالة، وإجمالي المتعافين 191303 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1788 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، من بينها 81 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 595550 شخص.