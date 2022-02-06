شؤون فلسطينية

اشتية: الطفل ريان وحَّد مشاعر الشعوب والأمم على اختلاف لغاتها وجنسياتها

اشتية: الطفل ريان وحَّد مشاعر الشعوب والأمم على اختلاف لغاتها وجنسياتها
رام الله - دنيا الوطن
تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، باسم مجلس الوزراء بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة من والدي الطفل المغربي ريان، ومن المغرب الشقيق ملكًا، وحكومة، وشعبًا، ومن كل من تعلقت قلوبهم، وشخصت عيونهم، إلى الطفل الأيقونة.

وأشار في بيان مقتضب نشره صباح يوم الأحد عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، إلى أن الطفل ريان وحَّد مشاعر الشعوب والأمم على اختلاف لغاتها وجنسياتها، في مشارق الأرض ومغاربها، قبل أن تتفطر القلوب حزنا وألما، على فجيعة رحيله المر، في ظلمة تلك البئر العميقة، سائلا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه، وأبناء وطنه الصبر والسلوان.

يذكر أن الوسائل الإعلامية المغربية، أعلنت ليلة أمس عن وفاة الطفل ريان، عقب مكوثه في بئر لمدة 5 أيام.

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