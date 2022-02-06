(فدا): عقد "المركزي" ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام حزب (فدا)، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ستكون هامة جدا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض وفي المحافل الدولية.وشدد رأفت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم السبت، على ضرورة عقد جلسة المجلس المركزي في هذه المرحلة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير وهو بند رئيسي على جدول اجتماعات المجلس المركزي.وأشار رأفت إلى أن دورة المجلس المركزي ورغم الضغوطات التي مورست على القيادة لعدم عقده ستلتئم وسينتج عنها مخرجات هامة من بينها النهوض بشعبنا على الأرض وتشكيل قيادة موحدة لمواجهة عصابات واعتداءات الاحتلال.