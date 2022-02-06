شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع اشتية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

تفاصيل اجتماع اشتية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم السبت على هامش انعقاد القمة الأفريقية، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير العمل نصري أبو جيش، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية فارس القب.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس لرئيس المجلس الرئاسي الليبي والشعب الليبي الشقيق.

وبحث اشتية مع المنفي سبل تعزيز التعاون بين البلدين مؤكدا على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين.

واطلع رئيس الوزراء الرئيس الليبي على تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بالإضافة الى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه شعبنا، وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني الذي يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

من جانبه عبر الرئيس الليبي عن موقف بلاده الثابت والداعم لقضيتنا ومطالب شعبنا العادلة بالخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة، قائلا: "نحن مع فلسطين وشعبها وسنقدم لها كل ما نستطيع".

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