بيان رسمي مغربي: وفاة الطفل ريان
أعلن بيان رسمي مغربي، مساء السبت، وفاة الطفل ريان (خمس سنوات)، وذلك بعد خمسة أيام من سقوطه في البئر بضواحي شفشاون.
وتقدم الديوان الملكي المغربي، بالعزاء لأسرة الطفل ريان.
وكانت طواقم الإنقاذ الطفل ريان، انتشلت في ساعة متأخرة من مساء السبت، في الحدث الذي تابعه الملايين حول العالم.
وكان والدا الطفل ريان، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، خرجا عند مدخل النفق ترقبا لإخراج ابنهما.
ووقع ريان في بئر يبلغ طوله 32 متراً، بينما ظل فرق الإنقاذ تحاول جاهداً إنقاذه لمدة خمسة أيام.
وكانت جهود فرق الإنقاذ المغربية، استمرت لمدة خمسة لحفر منفذ، يؤمل أن يستخرج منه الطفل ريان الذي علق وسط بئر شمال المملكة، وكانت المرحلة الأخيرة والأكثر تعقيداً نظراً لخطر انجراف التربة.
ورافق فريق طبي الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية.
وسادت مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة السبت الأحد، حالة من الحزن الشديد، بعد سماع نبأ وفاة الطفل ريان.
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