بيان رسمي مغربي: وفاة الطفل ريان

ووقع ريان في بئر يبلغ طوله 32 متراً، بينما ظل فرق الإنقاذ تحاول جاهداً إنقاذه لمدة خمسة أيام.

وكانت جهود فرق الإنقاذ المغربية، استمرت لمدة خمسة لحفر منفذ، يؤمل أن يستخرج منه الطفل ريان الذي علق وسط بئر شمال المملكة، وكانت المرحلة الأخيرة والأكثر تعقيداً نظراً لخطر انجراف التربة.





ورافق فريق طبي الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية.

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة السبت الأحد، حالة من الحزن الشديد، بعد سماع نبأ وفاة الطفل ريان.