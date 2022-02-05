اشتية: عضوية مراقب لإسرائيل في الاتحاد الإفريقي لن تمر

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم السبت، إن عضوية مراقب لإسرائيل لن تمر في الاتحاد الإفريقي.وأوضح في تصريح لقناة (فرانس 24): "سمعنا كلاماً جيداً جدا. أن هذه العضوية المراقب لإسرائيل لن تمر في الاتحاد الأفريقي. أغلبية الدول لن توافق على مثل هذا الأمر".وكان اشتية، طالب بسحب ورفض اعتماد إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، لأن هذا الاعتماد مكافأة لا تستحقها، وتشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها وخرقها للمواثيق والاتفاقات الدولية والاتفاقيات الموقعة معنا، كما أنها مكافأة تشعرها بالحصانة وعدم المساءلة.وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، في القمة الأفريقية، التي انطلقت أعمالها اليوم السبت، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عن ثقته بانحياز الدول الأعضاء لمنطق الحق والحرية والسلام والعدل، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني الخاضع لاحتلال اسرائيلي مديد، مضيفا "لا نعتقد أنكم ستكافئون إسرائيل على انتهاكاتها وعلى نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه وتطبقه ضد الفلسطينيين".وقال اشتية إن إسرائيل ككيان، تدرّجت من عقدة الضحية إلى البارانويا ثم التطرف والعسكرة والتوسع الاستعماري، هذا الأمر يجب أن يتوقف.وأضاف اشتية، أن اسرائيل لا يجب أن تكافأ على القتل والتعذيب والاعتقال الاداري، وإلحاق الإصابات الجسيمة، والحرمان من الحريات أو الاضطهاد ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، أو على بناء مستعمرات في الضفة الغربية، يسكنها أكثر من 700 ألف مستوطن، ولا على ضم القدس الشرقية من جانب واحد، أو على الإجراءات التي تقوم بها لتغيير مكانة القدس الشرقية المحتلة وتركيبتها الديمغرافية.