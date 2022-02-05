مسؤول بـ (حماس) في الضفة يدعو عائلات شعبنا وعشائره لرفع لواء المصلحة الوطنية



وقال البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تلك النزاعات تأتي في لحظة تتصاعد فيها جرائم الاحتلال ومستوطنيه ما يفرض علينا الأخذ بكل أسباب التكتل والتعاضد دفاعا عن وجودنا الوطني وكينونتنا السياسية.



وأكد البرغوثي أن تصاعد الصراعات العائلية والعشائرية بما يهدد حياة الأبرياء من أبناء شعبنا نتيجة طبيعية لمنهج السلطة الذي "يرتكز على التنسيق الأمني والاعتقال السياسي والتفرد والإقصاء ومحاربة الحريات والحقوق"، وإننا لندعوها بقلب صادق لتغليب المصلحة الوطنية ومصالح شعبنا.

رام الله - دنيا الوطندعا مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، جاسر البرغوثي، كل عائلات شعبنا وعشائره لرفع لواء المصلحة الوطنية عبر لجم كافة مظاهر الانفلات الأمني والنزاعات العائلية، والتحاكم إلى قانون العدل والرحمة والإخوة وأعراف شعبنا وتقاليده الرفيعة.