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شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الإسراء التخصصي التابع للجنة زكاة طولكرم المركزية

وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الإسراء التخصصي التابع للجنة زكاة طولكرم المركزية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال
تفقده مستشفى الإسراء التخصصي التابع للجنة زكاة طولكرم أنه أحد المعالم الطبية الرائدة في محافظة طولكرم وأن وزارة الأوقاف سوف تستمر بتقديم كافة الدعم والإسناد له حتى يحقق نجاحات أكبر في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

كما أعلن البكري أن مستشفى الإسراء التخصصي سيتمكن خلال شهرين من الانتهاء من تشطيب وحدة جراحة عمليات القلب وبعدها مباشرة سيتم تنفيذ مرحلة توريد الأجهزة الطبية الخاصة بإجراء عمليات قسطرة وجراحة القلب المفتوح بعد أخذ التصاريح والموافقات الرسمية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضاف أن المواطن بمحافظة طولكرم لا يستطيع أن يجري مثل هذه العمليات بالمحافظة ويتم تحويله الى محافظات أخرى، وهذا يشكل خطر على حياته، وأنه نتيجة هذا الاحتياج فقد تم العمل على تطوير أقسام كثيرة بالمستشفى وكان من هذه الأقسام قسم جراحة القلب.

وبين البكري خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة أن الهدف الآن لوزارة الأوقاف ومن خلال صندوق الزكاة الفلسطيني توفير جميع الخدمات الطبية الشاملة والمتميزة للمرضى من هذه المحافظة وخاصة الفقراء والأيتام .

وأشار أن الوزارة تعمل كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج من أجل دعم مثل هذه المستشفيات الخيرية، وتوفير احتياجاتها والنهوض بها.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة مستشفى الإسراء التخصصي أحمد عباس تقرير عن إنجازات المستشفى المختلفة وأهمها الطبية والإدارية والمالية، ومساعي مجلس الإدارة لسد النقص في المستشفى وأهمها توفير الأقسام الضرورية مثل جراحة الأعصاب والعناية المركزة وعناية الخدج وأطفال الأنابيب وزيادة عدد الاسرة في المستشفى.

كما أطلع عباس سماحة الوزير على العديد من أقسام المستشفى وخاصة أعمال التوسعة التي يشهدها مثل قسم طب وجراحة العيون وقسم علاج العقم بالإضافة إلى الأقسام المتخصصة والمساندة لخدمة المريض .

وفي سياق متصل قام الوزير البكري بزيارة لمدارس الإسراء النموذجية للذكور والإناث التابعة للجنة زكاة طولكرم المركزية حيث أشاد بمستوى الأداء الرائع والتطور في مرافق البنايات والأنشطة المقدمة للطلبة .

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