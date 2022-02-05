الأردن: تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 13300 وفاة و1314243 إصابة.
وأوضحت الصحة الأردنية في بيانها، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة بلغت لهذا اليوم، 25.28 %، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 137153 حالة.
وأوضحت الصحة الأردنية في بيانها، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة بلغت لهذا اليوم، 25.28 %، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 137153 حالة.
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