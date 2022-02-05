مباشر | انتشار أمني بين النفق وسيارة الإسعاف استعدادا لخروج الطفل ريان

دولي

ديفيد فريدمان يصف الرئيس الإسرائيلي السابق بـ "الثرثرة والكذب"

ديفيد فريدمان يصف الرئيس الإسرائيلي السابق بـ "الثرثرة والكذب"
ديفيد فريدمان
رام الله - دنيا الوطن
وصف سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، بأنه "ثرثار"، واتهم فريقه بـ"الكذب".

جاء ذلك في كتاب يصدره فريدمان، خلال أيام، بعنوان SLEDGE HAMMER (مطرقة ثقيلة)، ويتناول فيه اللحظات التاريخية التي لعب فيها دوراً حاسماً في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

وبحسب عرض لبعض جوانب الكتاب، أوردته صحيفة (يسرائيل هايوم) الإسرائيلية، انتقد فريدمان ريفلين وموظفيه بشدة.

وقال إنه في اجتماع بين ترمب وريفلين في 2017، تحدث الرئيس الإسرائيلي وأطال خطابه دون أي حاجة لذلك. 

ويقول فريدمان في الكتاب: "ريفلين، وهو رجل لطيف لكن عنيد، تحدث لفترة طويلة جداً، مع القليل من الارتباط المنطقي. 

كما يتهم فريدمان ريفلين ورجاله بالكذب بشأن الإساءة إلى نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، فيتحدث عن الاستعدادات، التي سبقت اجتماع 45 من قادة العالم للاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في عام 2020، فيقول إن ريفلين عمل من وراء ظهره، أي دون علمه، ووجه الدعوة إلى نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، أكبر خصوم ترمب. 

ويقول فريدمان في الكتاب: "اتصلت بمكتب ريفلين لأسأل عن الدعوة السرية (لبيلوسي وما إلى ذلك)، فقيل لي إنه سيكون هناك مشارك واحد فقط من كل دولة، أو رئيس أو رئيس وزراء أو نائب رئيس.. "لماذا إذن دعوا نانسي بيلوسي؟ وكان ردهم أن هذا ليس من شأني، ما أثار غضبي".

ويحكي فريدمان أنه اتصل بمكتب الرئيس الإسرائيلي وهاجم مستشاريه بشدة. وقال لهم: "أنتم تتوسلون لي كي أحضر نائب الرئيس (الأميركي) مايك بينس كممثل لأهم حليف لكم (والذي لم يكن يريد الحضور أصلاً)، والذي يفعل ذلك فقط بدافع حبه لإسرائيل، ولا ترون أي منطق في ضرورة أن تبلغوني بأنكم دعوتم من وراء ظهري الشخصية المسؤولة عن إجراءات عزل ترامب؟".

أخبار ذات صلة

دولة أوروبية تعلن رسمياً إلزامية اللقاح للجميع

دولة أوروبية تعلن رسمياً إلزامية اللقاح للجميع

يهدد باستمرار الرحلات الجوية.. خلاف أمني بين (شاباك) وسلطات الطيران في دبي

يهدد باستمرار الرحلات الجوية.. خلاف أمني بين (شاباك) وسلطات الطيران في دبي

مدير مستشفى بارزيلاي: سلالة (أوميكرون) لا تزال متفشية في إسرائيل

مدير مستشفى بارزيلاي: سلالة (أوميكرون) لا تزال متفشية في إسرائيل

وصول قوات أمريكية إضافية إلى بولندا

وصول قوات أمريكية إضافية إلى بولندا

لجنة أمريكية توصي بالإفراج عن معتقل سعودي في غوانتانامو

لجنة أمريكية توصي بالإفراج عن معتقل سعودي في غوانتانامو

إصابة الرئيس التركي وزوجته بفيروس (كورونا)

إصابة الرئيس التركي وزوجته بفيروس (كورونا)

أمريكا تكشف حقيقة اغتيالها لزعيم تنظيم الدولة بسوريا.. هكذا عثرت عليه

أمريكا تكشف حقيقة اغتيالها لزعيم تنظيم الدولة بسوريا.. هكذا عثرت عليه

صحيفة: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقًا بعملية اغتيال زعيم تنظيم الدولة

صحيفة: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقًا بعملية اغتيال زعيم تنظيم الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر جنوب شرق القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر جنوب شرق القدس

وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الإسراء التخصصي التابع للجنة زكاة طولكرم المركزية

وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الإسراء التخصصي التابع للجنة زكاة طولكرم المركزية

&#34;الاقتصاد&#34;: إحالة 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية للتلاعب بالأسعار

"الاقتصاد": إحالة 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية للتلاعب بالأسعار

غزة: مباحث التموين تُغلق أربع نقاط غاز عشوائية وسط الأحياء السكنية

غزة: مباحث التموين تُغلق أربع نقاط غاز عشوائية وسط الأحياء السكنية

اشتية يلتقي الرئيس النيجيري ووزراء خارجية تونس ومصر وبتسوانا كلا على حدة

اشتية يلتقي الرئيس النيجيري ووزراء خارجية تونس ومصر وبتسوانا كلا على حدة

بقيمة 20 ألف و300 شيكل.. إنهاء ملفات 89 غارماً موقوفين بالقطاع

بقيمة 20 ألف و300 شيكل.. إنهاء ملفات 89 غارماً موقوفين بالقطاع

عشراوي تعتذر عن المشاركة في المجلس المركزي

عشراوي تعتذر عن المشاركة في المجلس المركزي

(حماية) يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

(حماية) يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

فيفي عبده تحدث ضجة &#34;أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر&#34;

فيفي عبده تحدث ضجة "أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر"

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الطفل ريان

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الطفل ريان

بعدما تجاهلته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على نوال الزغبي

بعدما تجاهلته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على نوال الزغبي

أنغام تضع شرطًا غريبًا لحضور حفلها المقبل

أنغام تضع شرطًا غريبًا لحضور حفلها المقبل

بعد تصريحاته عن الآذان.. عباس النوري في طريقه للمحاكم

بعد تصريحاته عن الآذان.. عباس النوري في طريقه للمحاكم

بعد إصابتهم الصعبة بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لمنة عرفة وزوجها؟

بعد إصابتهم الصعبة بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لمنة عرفة وزوجها؟

شاهد الظهور الأول لصفاء سلطان بعد أزمتها الصحية

شاهد الظهور الأول لصفاء سلطان بعد أزمتها الصحية

شاهد: لطفي لبيب يثير الجدل خلال بكائه على الهواء مباشرة

شاهد: لطفي لبيب يثير الجدل خلال بكائه على الهواء مباشرة

ما سبب غياب ليلى علوي عن السباق الرمضاني 2022؟

ما سبب غياب ليلى علوي عن السباق الرمضاني 2022؟

وفاة مخرج مصري كبير بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة مخرج مصري كبير بعد إصابته بفيروس (كورونا)

عربي

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)

السعودية: تراجع ملموس في إصابات (كورونا)

السعودية: تراجع ملموس في إصابات (كورونا)

&#34;حزب الله&#34; نقول لدعاة التطبيع بلبنان: المقاومة بالدم ستمنع دخول العدو الإسرائيلي

"حزب الله" نقول لدعاة التطبيع بلبنان: المقاومة بالدم ستمنع دخول العدو الإسرائيلي

شاهد: أقرب نقطة في الجرف الذي تم حفره للوصول إلى الطفل ريان

شاهد: أقرب نقطة في الجرف الذي تم حفره للوصول إلى الطفل ريان