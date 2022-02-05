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دولي

دولة أوروبية تعلن رسمياً إلزامية اللقاح للجميع

دولة أوروبية تعلن رسمياً إلزامية اللقاح للجميع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت النمسا في سابقة في الاتحاد الأوروبي تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) لجميع البالغين فوق سن 18 عاماً تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة.

ودخل القانون المُعتمد في 20 كانون الثاني/يناير في البرلمان، حيّز التنفيذ السبت، وهو نتيجة لعملية بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء.

وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على رغم الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وندد مانويل كروتغارتنر المناهض للقوانين الصحية في لينز شمال البلاد بالقرار، وقال "لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزامياً".

وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 كانون الثاني/يناير في البوندستاغ، يدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، ولكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله.

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