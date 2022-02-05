"الاقتصاد": إحالة 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية للتلاعب بالأسعار

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الشهر الماضي 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.وقالت الوزارة في بيانها، "إن طواقمها بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بأسعار السلع، أو الاتجار بسلع مخالفة للقوانين، وتبذل جهود كبيرة بالتعاون مع الشركاء في ضبط وتنظيم السوق وضمان توفير سلعة امنة ونظيفة وبأسعار عادلة للمستهلك".وعالجت الوزارة عشرات الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين والتي تركزت على ارتفاع بعض السلع من بينها الالبان وتم إلزام الشركات البيع بالسعر القديم المتعارف عليه تحت طائلة المسؤولية القانونية.ودعت الوزارة المواطنين الابلاغ عن اي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129 والتي تشكل ركيزة أساسية في جهود طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق.