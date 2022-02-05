يهدد باستمرار الرحلات الجوية.. خلاف أمني بين (شاباك) وسلطات الطيران في دبي

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن خلافاً أمنياً بين جهاز (شاباك) وسلطات الطيران في دبي، يهدد باستمرار الرحلات الجوية المغادرة.





وقال (شاباك) إن الخلاف مع المسؤولين في دبي في الأشهر الأخيرة لا يسمح بتحقيق ضمان أمن الطيران الإسرائيلي، لكن الجهود مستمرة لاحتواء الخلافات.





وأضافت القناة بأنه في حال توقف الرحلات الجوية للشركات الإسرائيلية على هذا الخط، يتم دراسة إمكانية نقلها إلى أبو ظبي.





ووفق ما نقلت إذاعة (الجيش)، فإنه تجري محادثات بين كبار أعضاء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، و(شاباك) في محاولة لحل الخلاف حول الرحلات الجوية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتشير التقديرات بين المسؤولين الإسرائيليين إلى أنهم سيتمكنون من حل القضية في الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطن