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اشتية يقرر تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار بالأسواق المحلية والعالمية

اشتية يقرر تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار بالأسواق المحلية والعالمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.

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