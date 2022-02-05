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اشتية يلتقي الرئيس النيجيري ووزراء خارجية تونس ومصر وبتسوانا كلا على حدة

اشتية يلتقي الرئيس النيجيري ووزراء خارجية تونس ومصر وبتسوانا كلا على حدة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت على هامش انعقاد القمة الافريقية، الرئيس النيجيري محمد بخاري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية بتسوانا ليموجانغ كوابي، كل على حدة.

وبحث رئيس الوزراء خلال الاجتماعات آخر تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء العملية السياسية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأطلعهم اشتية على انتهاكات الاحتلال التي أشارت إليها مؤخرا عدة مؤسسات دولية في تقاريرها، وخلصت بأن إسرائيل قد ارتكبت الجرم الدولي المتمثل في الفصل العنصري، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وثمن رئيس الوزراء موقف نيجيريا الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.

وأشاد اشتية بالعلاقات الأخوية ما بين فلسطين وتونس، والدور التونسي المناصر لشعبنا وقضيته العادلة.

وحضر الاجتماعات وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير العمل نصري أبو جيش، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية فارس القب.








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