مدير مستشفى بارزيلاي: سلالة (أوميكرون) لا تزال متفشية في إسرائيل





وفي حديث لإذاعة (كان) قال ليفي: إن المستشفيات تشهد اكتظاظًا كبيرًا بسبب الحالات المرضية الجديدة واعداد المصابين بحالة خطيرة والوفيات المرتفعة.





كما اعرب عن خشيته من تصاعد الصورة الوبائية في إسرائيل بسبب الغاء الشارة الخضراء بشكل شبه كامل.



هذا وتلغى بدءاً من الاثنين المقبل الشارة الخضراء باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الأشخاص كالأعراس والحفلات والملاهي الليلية.





كما يلغى القيد الذي يلزم المطاعم في الأماكن المفتوحة بالحفاظ على مسافة متر ونصف المتر بين الطاولات.



هذا ومن المقرر ان تناقش الحكومة الإسرائيلية غداً الأحد مسألة الاستمرار في تطبيق أنظمة الشارة البنفسجية أم لا.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير مستشفى بارزيلاي الإسرائيلي، البروفيسور، حيزي ليفي ان سلالة (أوميكرون) لا تزال متفشية حتى اذا اشارت المعطيات الى انخفاض المنحنى الوبائي خلال الأسبوع الأخير.