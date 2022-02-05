لجنة أمريكية توصي بالإفراج عن معتقل سعودي في غوانتانامو

رام الله - دنيا الوطنأوصت لجنة أمريكية بالإفراج عن معتقل سعودي في سجن غوانتانامو العسكري يشتبه في أنه "حاول المشاركة في تفجيرات 11 سبتمبر"، وتسليمه إلى السعودية، وفقا لوثائق نشرت أمس الجمعة.وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، فقد ارتأت لجنة المراجعات في غوانتانامو، أن اعتقال السعودي محمد القحطاني "لم يعد ضروريا" لحماية أمن الولايات المتحدة من "تهديد خطر"، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.وبحسب الوكالة: "اتهم القحطاني بأنه الخاطف العشرون (للطائرات) الذي كان يفترض أن يشارك في هجمات 11 سبتمبر 2001".وأعلنت اللجنة أن القحطاني "مؤهل للنقل" وأوصت بمشاركته في "برنامج إعادة تأهيل في مركز يستقبل جهاديين سابقين في السعودية لهذه الغاية".وقالت إنها "أخذت في الاعتبار حالة المعتقل النفسية السيئة، والدعم الأسري الذي قد يحظى به، ونوعية الرعاية التي سيتلقاها في بلاده".كما أوصت باتخاذ إجراءات أمنية بشأنه بما في ذلك المراقبة وفرض قيود على سفره.وكان محمد القحطاني من أول السجناء الذين نقلوا إلى غوانتانامو في يناير 2002.