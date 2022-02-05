عاجل

  • وسائل إعلام مغربية: وصول سيارة إسعاف تقل والدي الطفل ريان رفقة طاقم طبي إلى موقع الحادث

  • صحفي مغربي: مروحية تستعد لنقل الطفل "ريان" إلى المستشفى عند إنقاذه

  • تدابير أمنية تمهيدا لإخراج الطفل ريان من البئر

  • صحفي مغربي: فرق الإنقاذ طلبت من والد "ريان" الركوب في سيارة الإسعاف استعدادا لنقله

  • صحفي مغربي: أنباء عن وصول فرق الإنقاذ إلى الطفل "ريان" عبر النفق

  • مصادر مغربية: الوصول إلى الطفل ريان وفرق الإنقاذ تفسح المجال لفريق طبي لإخراجه

  • مصادر مغربية: سيارة إسعاف تصل إلى موقع النفق الذي تجري فيه عملية إنقاذ الطفل ريان

  • وصول سيارة إسعاف إلى موقع النفق حيث تجري محاولات إنقاذ الطفل ريان بضواحي شفشاون المغربية

  • المغرب: حشود من المواطنين في محيط موقع البئر بانتظار إخراج الطفل ريان

  • مصادر مغربية: سيارة إسعاف تقترب من موقع عملية الإنقاذ

مباشر | الوصول إلى الطفل ريان وفرق الإنقاذ تفسح المجال لفريق طبي لإخراجه

شؤون فلسطينية

(حماية) يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

(حماية) يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دان مركز حماية لحقوق الإنسان يوم السبت، قرار وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية القاضي بالموافقة على بناء (5250) وحدة استيطانية في تلال مدينة القدس المحتلة، ويطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته، والعمل على ضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي ، وقرارات الأمم المتحدة.

ووفقا لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان أعلنت وزارة الإسكان
الإسرائيلية عن موافقتها على خطة بناء (5250) وحدة استيطانية لغرض إقامة مباني مكونة من (5-12) طابقاً، بالإضافة للموافقة على بناء (300) غرفة فندقية وتجارية ، على مساحة (840) دونماً من أراضي المناطق الحرجية وأراضي قرى عين كارم ووادي الصرار و صطاف في مدينة القدس المحتلة.

يذكر أن اللجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي الموافق 01/فبراير /2022 على إقرار ميزانية تقدر بــ(800) ألف شيكل لإعداد خطط استيطانية للبناء بين قرية الولجة وحديقة الحيوانات جنوب مدينة القدس المحتلة.

يشار، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة لاسيما في مدينة القدس، وتستمر في إقرار مزيداً من الخطط التي تهدف من خلالها لسرقة ومصادرة و سلب والسيطرة على الأراضي الفلسطينية لغرض إقامة وحدات استيطانية.

وجدد المركز الحقوقي، إدانته لسلوك سلطات الاحتلال المنظم والممنهج في إقرار الخطط الاستيطانية وسلب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، لغرض إقامة تجمعات استيطانية ، فإنه يؤكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار سلوك قوات الاحتلال الحربي كدولة فوق القانون، شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبدوره يطالب:

1. الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الحربي لحين التزامها بأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم لمتحدة الرافضة للاستيطان.

2. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. يحث السلطة الوطنية الفلسطينية على المضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي.

أخبار ذات صلة

حزب الشعب يحدد الأسس اللازم توفرها لاجتماع المجلس المركزي

حزب الشعب يحدد الأسس اللازم توفرها لاجتماع المجلس المركزي

فتح: حماس تغلب مصلحة جماعة الإخوان المسلمين ولا تأبه بالوضع الداخليّ

فتح: حماس تغلب مصلحة جماعة الإخوان المسلمين ولا تأبه بالوضع الداخليّ

عشراوي تعتذر عن المشاركة في المجلس المركزي

عشراوي تعتذر عن المشاركة في المجلس المركزي

&#34;التعليم&#34; بغزة تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان

"التعليم" بغزة تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان

اشتية يبحث مع وزير خارجية الجزائر آخر التطورات وآفاق إحياء العملية السياسية

اشتية يبحث مع وزير خارجية الجزائر آخر التطورات وآفاق إحياء العملية السياسية

اشتية: نطلب سحب ورفض اعتماد اسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي

اشتية: نطلب سحب ورفض اعتماد اسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي

الصحة تسجل 8 حالات وفاة و3051 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة تسجل 8 حالات وفاة و3051 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشراوي تعتذر عن المشاركة في المجلس المركزي

عشراوي تعتذر عن المشاركة في المجلس المركزي

(حماية) يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

(حماية) يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

&#34;التعليم&#34; بغزة تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان

"التعليم" بغزة تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

فدا: عقد المجلس المركزي ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير

فدا: عقد المجلس المركزي ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير

توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام &#34;الفورة&#34;

توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة"

بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا

بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا

المطران حنا: الاستيطان الاحتلالي في القدس يسرق المدينة من أصحابها

المطران حنا: الاستيطان الاحتلالي في القدس يسرق المدينة من أصحابها

منوعات

فيفي عبده تحدث ضجة &#34;أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر&#34;

فيفي عبده تحدث ضجة "أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر"

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الطفل ريان

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الطفل ريان

بعدما تجاهلته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على نوال الزغبي

بعدما تجاهلته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على نوال الزغبي

أنغام تضع شرطًا غريبًا لحضور حفلها المقبل

أنغام تضع شرطًا غريبًا لحضور حفلها المقبل

بعد تصريحاته عن الآذان.. عباس النوري في طريقه للمحاكم

بعد تصريحاته عن الآذان.. عباس النوري في طريقه للمحاكم

بعد إصابتهم الصعبة بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لمنة عرفة وزوجها؟

بعد إصابتهم الصعبة بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لمنة عرفة وزوجها؟

شاهد الظهور الأول لصفاء سلطان بعد أزمتها الصحية

شاهد الظهور الأول لصفاء سلطان بعد أزمتها الصحية

شاهد: لطفي لبيب يثير الجدل خلال بكائه على الهواء مباشرة

شاهد: لطفي لبيب يثير الجدل خلال بكائه على الهواء مباشرة

ما سبب غياب ليلى علوي عن السباق الرمضاني 2022؟

ما سبب غياب ليلى علوي عن السباق الرمضاني 2022؟

وفاة مخرج مصري كبير بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة مخرج مصري كبير بعد إصابته بفيروس (كورونا)

عربي

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)

السعودية: تراجع ملموس في إصابات (كورونا)

السعودية: تراجع ملموس في إصابات (كورونا)

&#34;حزب الله&#34; نقول لدعاة التطبيع بلبنان: المقاومة بالدم ستمنع دخول العدو الإسرائيلي

"حزب الله" نقول لدعاة التطبيع بلبنان: المقاومة بالدم ستمنع دخول العدو الإسرائيلي

كاميرات المراقبة ترصد حركة ريان داخل البئر

كاميرات المراقبة ترصد حركة ريان داخل البئر