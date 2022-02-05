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مباشر | الوصول إلى الطفل ريان وفرق الإنقاذ تفسح المجال لفريق طبي لإخراجه

شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان

"التعليم" بغزة تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة فعاليات مدرسية تضامنية مع الطفل المغربي ريان الذي تجري محاولات لإنقاذه بعد سقوطه في بئر عميق في المغرب الشقيق وسط اهتمام عربي وعالمي كبير.

كما نظمت فعاليات تضامنية مع الأطفال في سوريا.

ورفع أطفال وطلبة المدارس بغزة شعارات تضامن مع الطفل ريان وأطفال سوريا.

يأتي ذلك ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم من خلال العديد من الأنشطة المدرسية، حيث يركز برنامج القيم   على غرس وتعزيز العديد من السلوكيات والقيم في نفوس الطلبة منها التضامن والتكافل والصبر والاحتساب.






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