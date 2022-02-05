اشتية يبحث مع وزير خارجية الجزائر آخر التطورات وآفاق إحياء العملية السياسية

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وآفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال.وثمن اشتية موقف الجزائر الداعم للقضية والشعب الفلسطيني، مؤكدا على العلاقات المتميزة والاخوية التي تربط البلدين والشعبين، والتي كان أخرها زيارة الرئيس محمود عباس الى الجزائر الشقيق.وأعرب رئيس الوزراء عن بالغ تقديره للدعم الكبير للرئيس عبد المجيد تبون ومواقفه القوية المدافعة عن القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية المساعي التي تبذلها الجزائر حاليا لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينيةوحضر الاجتماع الذي عقد اليوم السبت على هامش انعقاد القمة الافريقية، وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير العمل نصري أبو جيش، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية فارس القب.