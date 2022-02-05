السعودية: تراجع ملموس في إصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقالت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت: إنها سجلت تراجعا ملموسا بإصابات كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الجمعة 3555 حالة.وأفادت وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 3013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي إلى 705637 حالة، في حين تم تسجيل 4824 حالة تعاف جديد، ليصبح الإجمالي 662819 حالة.وأعلنت الوزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا في المملكة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس في البلاد إلى 8953 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 1056 حالة.