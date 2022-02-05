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"حزب الله" نقول لدعاة التطبيع بلبنان: المقاومة بالدم ستمنع دخول العدو الإسرائيلي

"حزب الله" نقول لدعاة التطبيع بلبنان: المقاومة بالدم ستمنع دخول العدو الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد "حزب الله" اللبناني أن "المقاومة ستمنع دخول العدو الإسرائيلي إلى لبنان، بالعطاءات، وبالدم، وبالتضحيات"، موجها رسالة إلى من يريد تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل.

ووفق موقع (المنار) فإن نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، أكد أنه "توجد حملة دولية وإقليمية ومحلية منظمة ضد "حزب الله"، ليس ضد مقاومة حزب الله فقط، بل ضد أصل وجود "حزب الله" في الحياة السياسية، وبين الناس، ووجود حزب الله في الحياة الثقافية والتربوية"، مضيفا: "كل ما فعلوه في هذا الحزب سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وكل هذه الأساليب، لم يسكت هذا الحزب بل جعله أقوى فأقوى".

وأضاف: "يحاربون حزب الله..ما هو المبرر؟ أن الحزب أخذ مساحة من التأثير في الساحة وفي المنطقة، وأنه استطاع أن يروج إلى مشروعه المقاوم، وتحول إلى مدرسة للمقاومين في المنطقة".

وتساءل نعيم قاسم قائلا: "لماذا ممنوع أن يكون هناك طيران لدى الجيش اللبناني يقاتل الطيران الإسرائيلي، وممنوع أن تكون إمكانات يمكنها أن توصل الصواريخ الدقيقة إلى داخل الكيان الإسرائيلي..لماذا يبقى لبنان ضعيفا حتى تتصرف إسرائيل كما تريد، إذا قررت أن تحتل، وإذا قررت تعيين رئيس جمهورية؟، لكن عندما تكون هناك مقاومة، لا تستطيع ان تقدم على هكذا أعمال".

وتابع نائب أمين عام "حزب الله" موجها رسالة إلى ما أسماهم "دعاة الانفتاح على إسرائيل والتطبيع معها": "نحن لا نقبل التطبيع مع إسرائيل..اللي بيقبل إسرائيل تفوت علبنان وتعيث فيه فساد..إذا قادر يخلي إسرائيل تعمل هيك..يتواطأ معها ويفرجينا شو بدو يعمل..نحن سنكون مقاومة وسنمنع هذا الأمر بالعطاءات، بالدم، بالتضحيات، حتى نمنع إسرائيل من أن تدوس هذه الأرض الطاهرة".

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