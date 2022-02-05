الصحة تسجل 8 حالات وفاة و3051 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 79، طولكرم 141، بيت لحم 144، سلفيت 49، نابلس 352، ضواحي القدس 34، رام الله والبيرة 272، الخليل 416، طوباس 34، جنين 188، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 1314".
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 300، طولكرم 925، بيت لحم 846، سلفيت 78، نابلس 949، ضواحي القدس 43، رام الله والبيرة 1553، الخليل 454، طوباس 114، جنين 471، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 270، مدينة القدس 1222".
وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتان في طولكرم، حالة في جنين، 3 حالات في نابلس، حالتان في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 264 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
الإصابات الجديدة
الضفة الغربية: 1737
قطاع غزة: 1314
مدينة القدس: 0
حالات التعافي الجديدة:
الضفة الغربية: 5883
قطاع غزة: 270
مدينة القدس: 1222
حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 6
قطاع غزة: 2
مدينة القدس: 0
الحالات التي تعالج في المستشفيات: 264| العناية المكثفة: 105| أجهزة التنفس الاصطناعي: 26| عدد الفحوصات: 9548.
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