الصحة تسجل 8 حالات وفاة و3051 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 79، طولكرم 141، بيت لحم 144، سلفيت 49، نابلس 352، ضواحي القدس 34، رام الله والبيرة 272، الخليل 416، طوباس 34، جنين 188، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 1314".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 300، طولكرم 925، بيت لحم 846، سلفيت 78، نابلس 949، ضواحي القدس 43، رام الله والبيرة 1553، الخليل 454، طوباس 114، جنين 471، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 270، مدينة القدس 1222".وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتان في طولكرم، حالة في جنين، 3 حالات في نابلس، حالتان في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 264 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.الإصابات الجديدةالضفة الغربية: 1737قطاع غزة: 1314مدينة القدس: 0حالات التعافي الجديدة:الضفة الغربية: 5883قطاع غزة: 270مدينة القدس: 1222حالات الوفاة الجديدة:الضفة الغربية: 6قطاع غزة: 2مدينة القدس: 0الحالات التي تعالج في المستشفيات: 264| العناية المكثفة: 105| أجهزة التنفس الاصطناعي: 26| عدد الفحوصات: 9548.