مباشر | المغرب: فرق الإنقاذ تواصل العمل ببطئ على مسافة قليلة من الطفل ريان

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون، اليوم السبت، على اقتلاع وتكسير 25 غرسة زيتون، من أراضي المواطنين في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد المواطن حسام عبد المعطي سمارة، بأنه فوجئ أثناء ذهابه لأرضه التي تعرف "بواد بقدونس" شمال البلدة، بإقدام مستوطني "بروخين" المقامة على أراضي البلدة، على اقتلاع 25 غرسة زيتون تقدر أعمارها بخمس سنوات.

وأضاف أن مساحة الأرض الإجمالية تقدر بثلاثة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، ومنذ فترة قام بزراعة المساحة الفارغة بثلاثين غرسة.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن عنف المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق في الأشهر والأيام الأخيرة، داعيا المنظمات الحقوقية إلى الضغط على حكومة الاحتلال من اجل وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا وأرضه.

أخبار ذات صلة

الصحة تسجل 8 حالات وفاة و3051 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة تسجل 8 حالات وفاة و3051 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

فدا: عقد المجلس المركزي ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير

فدا: عقد المجلس المركزي ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير

توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام &#34;الفورة&#34;

توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة"

الديمقراطية: &#34;المركزي&#34; فرصة للجميع لعرض أفكارهم ورؤيتهم للخروج بموقف موحد

الديمقراطية: "المركزي" فرصة للجميع لعرض أفكارهم ورؤيتهم للخروج بموقف موحد

بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا

بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا

العالول: رسالة المجلس المركزي ستكون بأن الوضع الحالي لا يمكن احتماله

العالول: رسالة المجلس المركزي ستكون بأن الوضع الحالي لا يمكن احتماله

المطران حنا: الاستيطان الاحتلالي في القدس يسرق المدينة من أصحابها

المطران حنا: الاستيطان الاحتلالي في القدس يسرق المدينة من أصحابها

جبهة النضال: ندعو المجلس المركزي لاتخاذ قرار بتسجيد دولة فلسطين تحت الاحتلال

جبهة النضال: ندعو المجلس المركزي لاتخاذ قرار بتسجيد دولة فلسطين تحت الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

فدا: عقد المجلس المركزي ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير

فدا: عقد المجلس المركزي ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير

توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام &#34;الفورة&#34;

توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة"

المطران حنا: الاستيطان الاحتلالي في القدس يسرق المدينة من أصحابها

المطران حنا: الاستيطان الاحتلالي في القدس يسرق المدينة من أصحابها

جبهة النضال: ندعو المجلس المركزي لاتخاذ قرار بتسجيد دولة فلسطين تحت الاحتلال

جبهة النضال: ندعو المجلس المركزي لاتخاذ قرار بتسجيد دولة فلسطين تحت الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة عنزة جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة عنزة جنوب جنين

الصحة: نتوقع مضاعفة أعداد إصابات (كورونا) خلال الأسابيع المقبلة بسبب متحور أوميكرون

الصحة: نتوقع مضاعفة أعداد إصابات (كورونا) خلال الأسابيع المقبلة بسبب متحور أوميكرون

غزة: 51 مهمة للدفاع المدني خلال المنخفض الجوي منذ الليلة الماضية

غزة: 51 مهمة للدفاع المدني خلال المنخفض الجوي منذ الليلة الماضية

منوعات

فيفي عبده تحدث ضجة &#34;أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر&#34;

فيفي عبده تحدث ضجة "أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر"

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الطفل ريان

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الطفل ريان

بعدما تجاهلته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على نوال الزغبي

بعدما تجاهلته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على نوال الزغبي

أنغام تضع شرطًا غريبًا لحضور حفلها المقبل

أنغام تضع شرطًا غريبًا لحضور حفلها المقبل

بعد تصريحاته عن الآذان.. عباس النوري في طريقه للمحاكم

بعد تصريحاته عن الآذان.. عباس النوري في طريقه للمحاكم

بعد إصابتهم الصعبة بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لمنة عرفة وزوجها؟

بعد إصابتهم الصعبة بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لمنة عرفة وزوجها؟

شاهد الظهور الأول لصفاء سلطان بعد أزمتها الصحية

شاهد الظهور الأول لصفاء سلطان بعد أزمتها الصحية

شاهد: لطفي لبيب يثير الجدل خلال بكائه على الهواء مباشرة

شاهد: لطفي لبيب يثير الجدل خلال بكائه على الهواء مباشرة

ما سبب غياب ليلى علوي عن السباق الرمضاني 2022؟

ما سبب غياب ليلى علوي عن السباق الرمضاني 2022؟

وفاة مخرج مصري كبير بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة مخرج مصري كبير بعد إصابته بفيروس (كورونا)

عربي

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)

تنويه من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت بخصوص (كورونا)

السعودية: تراجع ملموس في إصابات (كورونا)

السعودية: تراجع ملموس في إصابات (كورونا)

&#34;حزب الله&#34; نقول لدعاة التطبيع بلبنان: المقاومة بالدم ستمنع دخول العدو الإسرائيلي

"حزب الله" نقول لدعاة التطبيع بلبنان: المقاومة بالدم ستمنع دخول العدو الإسرائيلي

تفاصيل مأساوية حول انتحار رجل أعمال مصري بعد قتله أسرته

تفاصيل مأساوية حول انتحار رجل أعمال مصري بعد قتله أسرته