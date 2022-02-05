مباشر | المغرب: فرق الإنقاذ تواصل العمل ببطئ على مسافة قليلة من الطفل ريان

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كاميرات المراقبة ترصد حركة ريان داخل البئر

كاميرات المراقبة ترصد حركة ريان داخل البئر
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر مغربي مسؤول أن كاميرات المراقبة رصدت الطفل ريان وهو يستلقي على جانبه داخل البئر.

ووفق مصادر موقع (هسبريس) فقد قال عبد الهادي الثمراني، عضو لجنة تتبع إنقاذ ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، إن كاميرات مراقبة الطفل، الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله في مركز تمروت، رصدته وهو يستلقي على جانبه.

وأضاف الثمراني أن "فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى الطفل ريان.. استطعنا حفر 4 أمتار يدويا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، والباقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف".

وتسير أشغال الحفر اليدوي بالاتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، ويعمل خبراء طوبوغرافيون، بمعية تقنيين جدد ملتحقين بالطاقم، على الإرشاد إلى مكان تواجد الطفل ريان بدقة كبيرة.

وفي وقت سابق، قال مصدر  إن "صخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان أعاق الوصول إليه، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة".

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

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