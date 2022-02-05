بمشاركة اشتية.. انطلاق أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا

رام الله - دنيا الوطنانطلقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، أعمال القمة الأفريقية، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبحضور جميع رؤساء الدول الأفريقية، والأمين العام للأمم المتحدة.وستبحث القمة مقترحا تقدمت به بعض الدول الأعضاء بشأن إلغاء قبول عضوية إسرائيل بالاتحاد الأفريقي.وكان اشتية وصل أمس الجمعة إلى أديس أبابا، والتقى كلا من المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ووزير خارجية أنغولا تيتي أنطونيو، ووزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور، وبحث معهم آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية.