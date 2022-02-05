المطران حنا: الاستيطان الاحتلالي في القدس يسرق المدينة من أصحابها

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن النشاطات الاستيطانية في القدس مستمرة ومتواصلة وبخطى حثيثة وكأن الاحتلال في سباق مع الزمن ففي كل يوم نسمع عن نشاط ومشروع استيطاني جديد يسرق الاراضي الفلسطينية وينهب الاراضي المقدسية ويعمل على طمس معالم مدينتنا وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني فيها.وأكد حنا ان ما يحدث في القدس لا يمكن وصفه بالكلمات والقدس ليست بحاجة الى الشعارات والى من يتغنى بعروبتها فالكثيرون يتغنون بعروبتها وبمقدساتها وتاريخها ولكن هذا كله حبر على ورق لا يقدم شيئا للقدس واهلها ولا يساهم في الدفاع عن مقدساتها واوقافها المستهدفة والمستباحة.وأوضح ان الاحتلال يستغل الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يحتاج الى كثير من الاصلاح ويستغل الحالة العربية المترهلة وهو ممعن في سياساته وممارساته ونهبه للاراضي واقامته للمستوطنات التي تقام على حساب شعبنا ورباطه وحضوره في هذه المدينة المقدسة.. نحن بحاجة الى مواقف جدية عملية دفاعا عن القدس وحفاظا عليها قبل فوات الاوان .