وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقاً شرق دير البلح.. ووفاة آخر شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطن‏توفي صباح اليوم السبت، مواطن فيما أُصيبت زوجته اختناقاً، شرق دير البلح وسط قطاع غزة.وأفاد المواطن نور الدين عرادة، أن زوج شقيقته إياد أبو منديل توفي فيما ترقد شقيقته في العناية المركزة إثر اختناقهما من الفحم.فيما ذكر شهود عيان، أن مواطن (45 عاماً) من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصل جثة هامدة من بيت لاهيا.وبحسب الشهود، أن المواطن (أ. ق) وصل إلى المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا شمال القطاع، جثة هامدة، بعد أن توفي في ظروف غامضة.