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تفاصيل مأساوية حول انتحار رجل أعمال مصري بعد قتله أسرته

تفاصيل مأساوية حول انتحار رجل أعمال مصري بعد قتله أسرته
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر أمني تفاصيل مأساوية جديدة حول  قيام رجل أعمال بمنطقة الزمالك بقتل زوجته وشقيقته وطليقها، وانتحاره بسلاحه الخاص.

وأوضح المصدر الأمني أن التحريات الأولية حول هذه الواقعة، رجحت بأن الدافع هو "الشك في السلوك"، لافتا إلى أن "رجل الأعمال قام بعد مشادة كلامية مع زوجته، وهو ما أيده كلام الجيران شهود الواقعة، بإطلاق أعيرة نارية على أفراد أسرته بصورة عشوائية، ما أسفر عن مقتل الزوجة وشقيقته وطليقها، وبعد التأكد من وفاتهم جميعا أصاب نفسه بطلق ناري في الفم ليلحق بهم"، وفقا لصحيفة الوطن.

وانتقلت القوى الأمنية إلى مكان الواقعة بعد تلقي بلاغ من أهالي أحد العقارات بمنطقة الزمالك بسماع طلقات نارية داخل إحدى الشقق بعد مشادة كلامية بين الزوج وزوجته.

وإثر الانتقال ودخول الشقة محل البلاغ، تم العثور على 4 جثث وسيدة مسنة مصابة على قيد الحياة، وبالفحص وسؤال المسنة، قالت إن زوج ابنتها أطلق النار عليهم ثم انتحر، حيث جرى نقلها إلى المستشفى للعلاج، بينما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة نقل الجثث إلى مشرحة "زينهم" وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وإرسال السلاح الناري للطب الشرعي لمطابقته بالسلاح المستخدم في الواقعة.

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