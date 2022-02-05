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الصحة: نتوقع مضاعفة أعداد إصابات (كورونا) خلال الأسابيع المقبلة بسبب متحور أوميكرون

الصحة: نتوقع مضاعفة أعداد إصابات (كورونا) خلال الأسابيع المقبلة بسبب متحور أوميكرون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، على أن خلية الازمة بوزارة الصحة في متابعة مستمرة لتطورات الحالة الوبائية مع دخول قطاع غزة في الموجة الرابعة.

وقالت الصحة في الايجاز الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة ليوم السبت 5 فبراير 2022: "نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الطواقم الصحية التي تعمل على مدار الساعة كخلية نحل من مواقعها المختلفة في مواجهة الجائحة وتخفيف اثارها على المجتمع".

وبحسب الإيجاز: "وزارة الصحة تبذل جهداً استثنائياً لاحتواء هذه الموجة وتوفير متطلباتها وتعظم جهوزيتها للتعامل مع أي زيادة محتملة من الإصابات التي تحتاج رعاية صحية".

وأضافت: "احدى الركائز المهمة في مواجه هذه الموجة الشديدة هو التوسع في فتح مراكز للفحص السريع حيث بلغت حتى اللحظة 81 مركز حكومي واهلي واونروا في قطاع غزة للتخفيف عن المواطنين وتركيز عمل اقسام الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة فقط".

وتابعت: "قطاع غزة يسجل أعداداً كبيرة من الإصابات ونتوقع مضاعفتها خلال الأسابيع القادمة بسبب متحور اوميكرون المعروف بقدرته الهائلة على الانتشار في فترات زمنية قصيرة".

وأكملت: "رغم أن كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأن متحور اوميكرون هو اخف من دلتا الا اننا لازلنا نفقد عشرات الأرواح من غير المطعمين، دراساتنا اثبتت أن غالبية الحالات الخطيرة والحرجة هم من غير المطعمين وخاصة كبار السن وذوي الامراض المزمنة والحوامل".

وذكرت: "نسعى إلى رفع نسبة المطعمين في المجتمع لأنه السلاح الامن والفعال امامنا لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة".

وأكدت: "على الجميع التوجه إلى تلقي اللقاح فهو قادر على منع  ظهور الاعراض الشديدة والمضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي الى الوفاة".

وأكمل الإيجاز: "وزارة الصحة سهلت حصول المواطنين على التطعيم ضد فيروس كوفيد19 والجرعات المستحقة في المراكز الصحية الحكومية والأهلية والاونروا وخصصت 12 مركز صحي حكومي منها للعمل لفترة مسائية وايام الاجازات الاسبوعية".

وأشار إلى أن الفرق الطبية مستمرة في تنفيذ حمله تطعيم طلبة الصف السابع والثامن والتاسع في المدارس الحكومية والاونروا ونحث أولياء الأمور على ضرورة الاهتمام بتطعيم أبنائهم لحمايتهم وحتى لا يكونوا مصدر لنقل العدوى لمن حولهم.

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