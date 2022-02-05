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شؤون فلسطينية

غزة: 51 مهمة للدفاع المدني خلال المنخفض الجوي منذ الليلة الماضية

غزة: 51 مهمة للدفاع المدني خلال المنخفض الجوي منذ الليلة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة: إن طواقمه نفذت 51 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي يمر بالأراضي الفلسطينية منذ الليلة الماضية.

وتركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسحب سيارات وشفط وتسريب مياه.

وأوضح تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع تطاير ألواح معدنية في منزلين، وأجرت 15 جولة تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 6 مهام شفط مياه، ومتابعة انهيار أسقف "أسبست" في خمسة منازل، وإخلاء مواطنين.

وأشار التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب سيارتين علقتا في تجمع لمياه الأمطار، بالإضافة لمعاينة 4 منازل متضررة، والتعامل مع تسريب مياه في 12 منزل، وإخماد حريق نشب في أحد المنازل.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أن طواقمها تُواصل استنفارها ومهامها خلال المنخفض الجوي، داعية المواطنين للاتصال بالرقم المجاني 102 في حال حدوث أي طارئ.

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