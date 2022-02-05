الاحتلال هدم 34 منشأة في القدس الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال مركز معلومات وادي حلو إنه هدم 34 منشأة في مدينة القدس المحتلة، خلال شهر كانون الثاني الماضي، بينها 17 عملية هدم نُفذت بأيدي أصحابها "هدم ذاتي" تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة.وأوضح المركز أنه خلال الشهر الماضي نفذت عمليات هدم 15 منزلا، 11 منشأة تجارية، غرفتين سكنيتين، غرفة لمركز صحي، مقبرة، بركسين زراعيين، إضافة إلى تجريف أراضٍ وأسوار.وذكر أن عمليات الهدم تمت في الشيخ جراح، العيسوية، سلوان، جبل المكبر، بيت حنينا، ام طوبا، مخيم شعفاط، وصور باهر، حيث كثفت بلدية الاحتلال من عمليات الهدم في مدينة القدس، بذريعة البناء دون ترخيص.وبين مركز المعلومات أن من بين المنشآت التي هدمت الشهر الماضي، عقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح ويضم منزلين و5 منشآت تجارية، حيث أصدرت البلدية قراراً بإخلاء الأرض ومصادرتها لبناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أكد محامي العائلة أن عملية الإخلاء والمصادرة تمت قبل الموعد المحدد لذلك وكان من المفترض عقد جلسة لبحث الاستئناف على القرار، لافتا أن قرار الإخلاء لا يشمل هدم المنزلين لأنهما من التراث.وأوضح المركز أن طواقم البلدية اقتحمت بتاريخ 17/1 عقار عائلة صالحية لإخلائه، ويومها اعتصمت العائلة على سطح منزلها وهددت بتفجير اسطوانات غاز في حال إخراجهم من المنزلين فقامت بهدم المنشآت التجارية وتخريب الأرض ثم انسحبت من الموقع، ثم عادت واقتحمت في ساعات الفجر الأولى من يوم 19/1، واعتقلت الشبان المتواجدين وأخرجت النساء والأطفال وهدمت المنزلين.كما واصلت بلدية الاحتلال إصدار قرارات وأوامر هدم للمنشآت في مدينة القدس، حيث أصدرت الشهر الماضي قرارا يقضي بهدم مسجد التقوى في العيسوية الذي شرع الأهالي ببنائه قبل عدة أشهر لخدمة سكان المنطقة، وقدم الأهالي استئنافا على القرار، وعليه فقد تم تجميد القرار حتى منتصف شهر شباط الجاري.كما تقدمت بلدية الاحتلال بالتماس لـ"المحكمة المحلية" من أجل هدم القبة الذهبية وأحد طوابق مسجد الرحمن في بيت صفافا، وذلك بعد عدة أسابيع من مطالبات المستوطنين بهدمها، بحجة تطابق شكلها مع قبة مسجد الصخرة المشرفة.