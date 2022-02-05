غزة: انخفاض ملحوظ بعدد الوفيات والاصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، إحصائية إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وسجلت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، حالتي وفاة، و1314 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2753 فحصا مخبريا.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1780 وفاة بعد تسجيل خمس حالات، أما إجمالي عدد الإصابات المتراكمة ارتفعت 215935 أما الإصابات النشطة ارتفعت إلى 23162 حالة.وبينت الوزارة في التقرير الموجز أنها سجلت 270 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد اجمالي المتعافين 190993 حالة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل الى 172 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة الى 78 حالة.وفيما يتعلق بالتطعمات، فقد أكدت الوزارة، أن العدد الاجمالي للجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1957960 جرعة، فيما تلقى 595550 شخصاً التطعيم.