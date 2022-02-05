المرور بغزة: 15 إصابة في 41 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 29 يناير وحتى 4 فبراير الجاري.وأفادت إحصائية المرور أن 41 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت 15 إصابة، منها 3 بجروح متوسطة، و12 إصابة بجروح طفيفة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني.وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 51 مركبة، من ضمنها 6 دراجات نارية.