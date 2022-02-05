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الداخلية بغزة: 7184 مغادراً و6380 وافداً عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة: 7184 مغادراً و6380 وافداً عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (30 يناير وحتى 4 فبراير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7184 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6380، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7060 مواطناً و97 أجنبياً، و27 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6253 مواطناً، و96 أجنبياً، و22 من فلسطينيي الداخل، و9 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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