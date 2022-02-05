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شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر الاراضي الفلسطينية بالمنخفض الجوي، اليوم السبت لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية و بمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

هذه ألليلة  يكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر  خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد 2022/02/06 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر  خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2022/02/07 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2022/02/08 يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر :  1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة 2- شدة سرعة الرياح .3-التزحلق على الطرقات.  4- تدني مدى الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 9-6 11-7 13-7 بيت لحم 9-6 11-7 13-7
رام الله والبيرة 8-5 10-6 12-6 طولكرم 14-9 15-10 17-10
نابلس 11-7 13-7 15-7 قلقيلية 14-9 15-10 17-10
جنين 14-8 16-9 18-9 سلفيت 9-6 11-7 13-7
طوباس 15-9 17-10 19-10 روابي 11-7 13-7 15-7
الخليل 8-5 10-6 12-6 غزه 15-11 16-12 18-12
أريحا 18-12 20-13 22-13 خانيونس 15-11 16-12 18-12
الأغوار الشمالية 16-10 18-11 20-11 رفح 16-10 17-11 19-11

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