دويكات: الكشف عن ملابسات مقتل المغدور إياد عبيد في نابلس

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات إن الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقتل المغدور إياد عبيد في مدينة نابلس قبل أيام.وأكد دويكات، أنه بعد جهود حثيثة بذلها الأمن الفلسطيني في محافظة نابلس على مدار 3 أيام، تمكن اليوم الجمعة من كشف ملابسات مقتل المغدور إياد عبيد، واعتقال القاتل الذي أدلى باعترافات أولية وقام بتسليم أداة الجريمة لجهاز الشرطة، الذي يواصل تحقيقاته وفق القانون الفلسطيني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وبين أن المتهم سيحال للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه.وأكد ان الأجهزة الامنية ستواصل جهودها في تقديم خدمة الأمن لأبناء شعبنا، مجددا الدعوة للحفاظ على حرمة الدم الفلسطيني والسلم الأهلي، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من يعتدي على أرواح وممتلكات المواطنين.