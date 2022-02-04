اشتية يثمن موقف جنوب أفريقيا الداعم لشعبنا وحقوقه











رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم الجمعة في مقر اقامته بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.وأطلع اشتية الوزيرة باندور على آخر التطورات والمستجدات السياسية، بالإضافة الى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا، واستمرار حصار قطاع غزة، وعزل القدس عن محيطها، وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الأمر الذي يقوض فرص السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس.وبحث رئيس الوزراء تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مثمنا موقف جنوب أفريقيا على المستوى الرسمي والشعبي المناصر لقضيتنا، ودعم حقوق شعبنا في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والوصول الى الدولة المستقلة.وحضر الاجتماع وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير العمل نصري أبو جيش، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية فارس القب.